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Канадский школьный секретарь Линн Лок сфотографировало нечто, похожее на лох-несское чудовище. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на издание The Scottish Sun.

Женщина отдыхала с мужем и дочерью в Глазго (Шотландия, Великобритания). В ходе отпуска они на несколько дней отправлялись в горы.

На озере Лох-Несс секретарь увидела монстра примерно в 45 метрах от берега близ замка Уркхарт, где Несси чаще всего наблюдали.

"Когда мы были в замке, я заметила, что нечто движется в воде, пуская пузыри. Оно пару раз уходило под воду и снова появлялось", — рассказала туристка, отметив, что слышала про лох-несское чудовище, в связи с чем она решила сделать снимки.

Подчеркивается, что отчет женщины оказался седьмым за 2018 год и был принят Официальным реестром регистрации наблюдений лох-несского чудовища.