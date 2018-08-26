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Платные сообщения появятся в мессенджере WhatsApp. Об этом пишут "Известия".

Уточняется, что платными станут некоторые рекламные и сервисные сообщения.

Издание отмечает, что так мессенджер собирается добиться порядка в чатах пользователей и заставить компании дифференцировать рассылаемые сообщения.

"Услуги отправки некоторых сообщений будут платными для компаний, таким образом, они будут избирательны в том, какие сообщения отправлять, а в ваших чатах не будет беспорядка", — цитирует издание сообщение в блоге WhatsApp.

Подчеркивается, что введение платных сообщений создатели мессенджера анонсировали еще в 2017 году. Тогда разработчики подчеркнули, что новая функция не скажется на на защите пользователей сквозным шифрованием, а любую фирму, во избежание рассылок, можно будет заблокировать "одним нажатием".