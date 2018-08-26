Кадыров прокомментировал смерть американского сенатора Джона Маккейна

Глава Республики Чечня Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал смерть американского сенатора Джона Маккейна.

"Умер сенатор Джон Маккейн. Он выделялся среди американских политиков ничем необъяснимой и непонятной неприязнью к России. Ему не нравился сам факт ее существования. На все воля Аллаха. Россия была, есть и будет!" — написал Кадыров.

Сенатор-республиканец Джон Маккейн умер на 82-м году жизни. Информация об этом появилась в субботу, 25 августа. Он занимал пост сенатора с 1987 года и переизбирался пять раз. Более года Маккейн сражался с агрессивной формой рака мозга. Ранее стало известно, что он отказался от лечения.

Сенатор был известен своей жесткой позицией по отношению к РФ и критиковал политический курс руководства США по многим позициям.