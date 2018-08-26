В Барнауле в субботу вечером, 25 августа, неизвестный мужчина изнасиловал женщину, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".

"Около 23:30 между зданиями 6в и 8/2 по проспекту Космонавтов неизвестный мужчина, угрожая предметом похожим на нож, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении женщины", — говорится в паблике.

После злоумышленник скрылся в сторону Потока.

Приметы подозреваемого: на вид 20-25 лет, рост 165-170, худощавого телосложения. Был одет: в черную бейсболку с надписью, черную спортивную куртку, синие джинсы с ремнем, темные кроссовки.