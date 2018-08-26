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Алтайский край вошел в топ-15 регионов по эффективности программ капремонта

, ИА "Амител"
Рейтинг сформирован исходя из нескольких критериев

Фото: rostovgazeta.ru

Общероссийский народный фронт (ОНФ) составил рейтинг регионов по исполнению программ капитального ремонта в многоквартирных домах за первое полугодие 2018 года, сообщается на официальном сайте Алтайского края.

Рейтинг сформирован исходя из нескольких критериев: уровень реализации 30-летних программ капремонта, эффективность использования средств региональными операторами, собираемость взносов на капремонт, темпы проведения работ.

По каждому из критериев регионам присваивали баллы, которые затем суммировали. Согласно оценке экспертов ОНФ, регоператор Алтайского края улучшил свои показатели, заняв 15 строку рейтинговой таблицы.

В рейтинге регионов России по исполнению программ капитального ремонта по итогам 2017 года Фонд капремонта края занимал 23 позицию.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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