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National Interest рассказал о российских "спутниках-убийцах"

, ИА "Амител"
Милитаризация космического пространства в основном запрещена международным Договором о космосе от 1967 года

Фото: argumenti.ru

В России существует программа разработки спутников-убийц, способных выводить из строя другие космические аппараты, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал National Interest.

Издание напоминает, что в августе этого года помощник госсекретаря США Илем Поблет на конвенции по вопросам разоружения в Женеве обвинила Россию в запуске таких спутников. В то же время Москва говорит, что это всего лишь спутники-инспекторы, которые созданы для выявления проблем у других аппаратов.

По мнению автора статьи, обе версии имеют право на существование, так как подобные спутники, обладающие способностью к точному маневрированию и инструментами для ремонта, могут иметь возможность выводить другие космические аппараты из строя.

Россия, по некоторым сведениям, в период с 2013 года запустила четыре спутника-инспектора под названием ""Космос-2491", "Космос-2499", "Космос-2504" и "Космос-2519", которые способны совершать точечные маневры, продолжает издание. Именно данные аппараты и вызвали негодование представителя Госдепа, указывает автор статьи.

В 2014 году на орбиту был выведен спутник "Космос-2499", который, по некоторым данным, является тестовым образцом новой системы с плазменным или ионным ракетным двигателем малой тяги, утверждается в материале. Тот факт, что Москва не уведомила мировое сообщество о запуске этого космического аппарата, вызвал определенные подозрения в тестировании модели "спутника-убийцы". Аналогичная ситуация сложилась и в связи с запуском других моделей этой серии, что вкупе с необычной активностью этих космических аппаратов вызывает подозрения в их особом предназначении, полагает National Interest.

Также в июне 2017 года был запущен спутник "Космос-2519", от которого, по информации издания, затем отделился спутник "Космос-2521", и от которого, в свою очередь, отстыковался "Космос-2523". Позднее эти космические аппараты произвели серию непонятных маневров, что также стало одной из причин озабоченности США, пишет издание.

Спутниками-инспекторами называют космические аппараты, которые обладают техническими возможностями маневра для перемещения по орбите и наблюдения или иного типа взаимодействия с другими спутниками.

Подобные аппараты есть у США и Китая. Самым известным из таких разведчиков является американский космоплан Х-37.

Милитаризация космического пространства в основном запрещена международным Договором о космосе от 1967 года.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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