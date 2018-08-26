АлтГУ завершает приемную кампанию с рекордными показателями

Завершающаяся приемная кампания 2018 года в Алтайском государственном университете уже установила несколько рекордов. В частности, на данный момент в вуз подали заявления 7980 абитуриентов — на 400 человек больше, чем в прошлом году, и это самая большая цифра за последние шесть лет, сообщается на официальном сайте Алтайского края.

Большим спросом у поступающих пользуются программы среднего профессионального образования, которые реализуют Колледж АлтГУ и отделения среднего профессионального образования филиалов университета. На эти направления обучения АлтГУ в 2018 году зачислены на 200 человек больше, чем в прошлом, в целом — около 800 абитуриентов.

"Приемная комиссия АлтГУ отмечает и повышение спроса в этом году на программы специалитета. Так, например, неожиданно большой интерес проявили абитуриенты к новой программе юридического института "Судебно-прокурорская деятельность", — рассказал ответственный секретарь приемной комиссии АлтГУ Иван Назаров.

Он отметил также повышение интереса к программам магистратуры. Почти 1400 человек подали документы в магистратуру, из которых зачислены 810 абитуриентов.

Расширилась и география поступающих в университет. В частности, в опорный вуз Алтайского края подали документы представители 15 стран ближнего и дальнего зарубежья, впервые — абитуриенты из Германии, Латвии, Израиля и африканских государств Мали, Мозамбик и Джибути. В Алтайском госуниверситете также пожелали учиться жители 42 регионов России — от Крыма до Сахалина.

"Из года в год у нас растет количество абитуриентов из Кемеровской и Новосибирской областей, что, безусловно, говорит об усилении позиций вуза в образовательном пространстве Сибирского федерального округа. Относительно абитуриентов Алтайского края скажу, что в этом году к нам пришли с документами на поступление порядка одной трети человек из Барнаула, остальные — жители других городов и сельских районов региона", — отметил Назаров.

Одним из качественных рекордов приемной кампании 2018 года стало зачисление в АлтГУ 25 победителей и призеров всероссийских олимпиад школьников. Это лучший результат в Алтайском крае и пятое место по Сибири, отмечают вузе. Большим стало и число зачисленных в опорный вуз обладателей стобалльных результатов ЕГЭ — 21 человек. Средний бал ЕГЭ абитуриентов, поступивших на бюджетные программы бакалавриата и специалистета Алтайского госуниверситета, составил 72 балла.

"Конкурс и проходные балы в зависимости от специальности факультета варьируются. Один из самых высоких конкурсов у нас традиционно складывается на экономических специальностях в МИЭМИС: менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Самые высокие проходные баллы (282) были на юриспруденции, что, безусловно, говорит и о качестве подготовки поступающих к нам абитуриентов", — отметил ответственный секретарь приемной комиссии АлтГУ.

В университет зачислили 3810 человек практически по всем уровням и формам обучения. 31 августа пройдет зачисление поступивших в аспирантуру и на платные места по очной форме обучения бакалавриата и магистратуры. 28 сентября — зачисление на платные места по заочной форме обучения бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Согласно предварительным подсчетам, по итогам приемной кампании 2018 года в Алтайский государственный университет зачислят 4200 человек.