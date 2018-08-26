Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в интервью белорусскому телевидению рассказал подробности своей встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи и о своих "близких отношениях" с российским лидером.

По словам Лукашенко, в разговорах с Путиным он позволяет себе максимальную откровенность: "Над нами, наверное, еще и довлеет то советское прошлое, когда мы жили вместе, когда мы просто друг другу могли в глаза говорить то, что думаем. Плюс наше славянское нутро. Поэтому у нас очень близкие отношения".



Он также отметил, что это позволяет ему обсуждать с Путиным даже сугубо личные вопросы.

"В силу этой близости наших отношений мы высказываемся абсолютно открыто. Даже по личным каким-то вопросам. Казалось бы, это личное, вообще, даже пресс-секретари это боятся упоминать. Нет, мы, обсуждая те или иные вопросы, говорим об этом открыто", — подчеркнул Лукашенко.

В силу этой откровенности, как он отметил, любые утечки информации с переговоров очень остро воспринимаются СМИ.

"Поэтому средства массовой информации, услышав это, эту открытость, — утечки разные бывают, — кричат о том, что не просто шероховатости, — заискрило между президентами, беда... И начинаются разного рода выдумки и размышления", — отметил Лукашенко.

Ранее о "шероховатостях" заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Лукашенко о "варварском отношении" России к Белоруссии.

"Объем отношений между странами столь велик, что не может осуществляться без шероховатостей. В том числе для урегулирования шероховатостей встречаются президенты", — пояснил Песков.