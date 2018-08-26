Бутина назвала приемлемыми условия в американской тюрьме

Арестованная в США гражданка России Мария Бутина назвала условия содержания под стражей приемлемыми, передает ТАСС со ссылкой на ее отца Валерия Бутина.

"[Она сказала по телефону, что у нее] приемлемые условия содержания, нормальное питание, трудности только с временным распорядком", — рассказал Бутин.

Он также рассказал, что его дочь не имеет прямого контакта с адвокатом. Также он подчеркнул, что она не собирается покидать США, пока не докажет свою невиновность.

Ранее сообщалось, что защита россиянки подала ходатайство о ее освобождении под домашний арест.

"Ее установки были таковы изначально: она полностью уверена в том, что она невиновна, не нарушала законодательство Штатов", — сказал Бутин.

Мария Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля. Ее обвиняют в шпионаже в пользу России, а также в "сговоре c целью работы агентом иностранного государства". Следующее заседание по ее делу пройдет 10 сентября. До 17 августа россиянку содержали в тюрьме Вашингтона, а затем перевели в другую тюрьму. В случае признания виновной Бутиной грозит до 15 лет тюрьмы. Российские власти считают дело политическим.