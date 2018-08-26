Из торгово-развлекательного центра "Гринвич" в Екатеринбурге вследствие пожара эвакуированы около 500 человек, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.

"Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре позволили своевременно обнаружить возгорание и организовать эвакуацию людей", — говорится в сообщении.

На месте работали 14 единиц пожарно-спасательной техники, 64 человека личного состава, уточнили в ГУ МЧС, добавив, что причина пожара устанавливается, на месте работают пожарные дознаватели.

По предварительной информации, произошло возгорание жировых отложений в вентиляционной шахте одного из кафе, расположенного на третьем этаже здания.

К настоящему времени пожар потушен, сообщений о пострадавших в результате произошедшего не поступало.