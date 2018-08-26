Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов угольной отрасли с профессиональным праздником. Сообщение размещено на сайте Кремля.

"Ваш нелегкий труд требует от человека особых качеств. Высокая компетентность, выдержка, понимание важности и востребованности своей работы во все времена отличали представителей горняцкой профессии, помогали им достойно решать поставленные задачи, из поколения в поколение передавать традиции товарищества, взаимовыручки", — написал Путин.

Он выразил уверенность в том, что ответственный подход к работе, использование опыта своих предшественников, а также гордость за принадлежность к профессии и впредь позволят шахтерам добиваться значительных успехов, повышать конкурентоспособность отечественной угольной промышленности и вносить серьезный вклад в укрепление энергетического, индустриального потенциала страны.