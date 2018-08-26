Автоэксперты составили рейтинг наиболее популярных автомобилей для дачников на вторичном рынке, сообщает Nation News.

Среди критериев отбора специалисты выделили вместительность, проходимость и приемлемую стоимость.

Наиболее удачным выбором для загородных поездок оказался внедорожник третьего поколения Mitsubishi Pajero. В комплектации с двигателем на 3,5 литра. Его стоимость — около 450 тысяч рублей.

На втором месте разместился кроссовер Ford Explorer 2005 года выпуска, который отличается высокой надежностью. Автомобиль можно приобрести в среднем за 400 тысяч рублей.

Тройку лучших замыкает "УАЗ Патриот". Отечественный внедорожник 2010 года выпуска в хорошем состоянии можно приобрести за 340 тысяч рублей,

На четвертом месте — полноприводный SsangYong Rexton второй серии с дизельным двигателем. Его стоимость составляет около 460 тысяч рублей. В пятерке также оказался автомобиль Toyota Land Cruiser 100 Series, который можно купить за 800 тысяч рублей.