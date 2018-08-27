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Последняя неделя лета начинается в Алтайском крае с дождей и гроз – осадки в понедельник, 27 августа, ожидаются на большей части территории региона.

По информации алтайского ЦГМС, местами возможен град. Дневные температуры составят +19...+24 градуса. Ветер будет юго-западный, 7-12 метров в секунду, местами порывы до 17-22 метров.

В Барнауле временами дождь, гроза, местами также возможен град. Днем в краевой столице будет +21...+23 градуса. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду с порывами до 15-20 метров.