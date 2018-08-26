Россия нашла способ избавиться от долларовой зависимости

Американский эксперт Джеймс Рикард заявил, что Россия стремится избавиться от долларового диктата и потому распродает государственные облигации США и покупает золото, чтобы защититься от санкций, сообщает Nation News со ссылкой на Die Welt.

Для защиты от санкций золото является идеальным вложением, уверен Рикардс. Последние десять лет Москва наращивала запасы благородного металла. В 2008 году они составляли 457 тонн, а к июлю 2018 года — уже 1944 тонны. По этому показателю РФ опередила Китай, став пятой страной в мире по золотым запасам.

Как отмечает издание, российское правительство не рассчитывает на нормализацию отношений с Западом. По мнению Рикардса, власти страны разработали стратегический план.

В то же время, как отмечается, политика президента США Дональда Трампа, который шантажирует мир долларом, может привести к тому, что золото сыграет главную роль в мировой финансовой системе.