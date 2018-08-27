Фото: avito.ru

Пятикомнатную двухуровневую квартиру площадью 144 квадратных метра продают в новой кирпичной высотке на улице Балтийской в Барнауле за 7,05 миллиона рублей, сообщается на сайте Аvito.ru.

Дом, где расположено жилье, сдан весной 2018 года. Квартира не имеет отделки.

"Второй уровень квартиры является единственным на этаже, поэтому вы можете выйти на смотровую площадку, где откроется вид на весь город. Возможность выхода на крышу дома имеете только вы", — подчеркивает автор объявления.

Также продавец акцентирует внимание на том, что на каждом уровне есть отдельный вход, поэтому квартиру можно разделить на две.

Кроме того, покупателю предлагается приобрести парковочное место в подземном боксе.