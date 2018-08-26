Певица Лайма Вайкуле заявила, что журналисты неправильно передали ее слова об отказе посещать Крым, а общественность, не разобравшись, подхватила "эту волну негатива", передает НТВ.

Артистка отметила, что скандал после ее слов об отказе посетить Крыма изначально был вызван тем, что СМИ и общественность даже не пытались разобраться, что было сказано на самом деле.

"Парадокс этой истории — когда вопрос журналиста делают как мой ответ. Это такой фокус классный, что говорить об этом больше не хочется. Злит, прямо вам скажу. Когда меня спросили: "Лайма, если вас пригласят, вы поедете в Крым", — я сказала: "Нам запрещено". И меня бесит, что люди, которые ленятся посмотреть в интернете, права я или нет, начинают что-то громко говорить и некрасиво себя вести", — высказалась Вайкуле в студии программы "Центральное телевидение" на НТВ.

"Все, что я сказала: "Нет, у нас закон запрещает". И это правда", — добавила она.

Она также пообещала приехать на территорию Крыма сразу, как только Латвия разрешит это своим гражданам: "Я люблю свою публику. Разве можно быть против кого-то? Я всегда "за", и не надо меня впутывать в политику. Я хочу петь для своей любимой публики".

Между тем, член Совета Федерации Алексей Пушков жестко раскритиковал это заявление певицы, поскольку на самом деле никакого официального запрета на пребывание в Крыму ни в одной стране мира нет.