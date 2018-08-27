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Выявлением нарушений правил охоты в летне-осенний сезон в Алтайском крае занимаются профильные оперативные мобильные группы, сообщили в региональном минприроды.

"По статистике, единовременно в Алтайский край выбирается более 20 000 охотников со всего СФО. В настоящее время оперативные мобильные группы из представителей минприроды края, Госохотнадзора, Росгвардии, служб лесного надзора проводят рейды с целью выявления нарушений правил охоты", — указывают в ведомстве.

Отметим, что с 25 августа в нашем регионе открылась летне-осенняя охота на один из самых популярных видов охотничьих ресурсов – водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную (по 20 ноября) и боровую (по 31 декабря) дичь.

Помимо этого, на текущий момент разрешена охота на медведя бурого (до 30 ноября); барсука (до 31 октября); европейскую, американскую норку; белку; лесную, каменную куницу; лесного, степного хоря (до 28 февраля 2019 года).

В минприроды добавляют, что в крае действует система добровольного участия граждан в выявлении правонарушений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Граждане могут претендовать на материальное вознаграждение в соответствии с утвержденным порядком осуществления выплаты.

Охотников, в свою очередь, призывают строго соблюдать все правила, не нарушать границы охотничьих угодий, указанных в путевке.