Пожар произошел в барнаульском зоопарке "Лесная сказка"

В барнаульском зоопарке "Лесная сказка" в воскресенье днем, 26 августа, произошел пожар, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".

Директор зоопарка Сергей Писарев на официальной странице во "ВКонтакте" сообщил, что возгорание произошло на территории, свободной от животных.

"Дорогие друзья, благодарим всех за беспокойство и спешим успокоить: к счастью, ни одно животное во время пожара не пострадало! Возгорание произошло на территории, свободной от животных. Сгорело сено, заготовленное на зиму для корма животных. На месте работают пожарные. Угрозы распространения огня нет. В настоящее время подано заявление в полицию об умышленном поджоге. Есть подозреваемые", — написал Писарев.