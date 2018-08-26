Минобороны раскрыло подробности готовящейся в Сирии провокации

Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что после инсценировки химической атаки в Сирии "ряженые спасатели "Белых касок" собираются снять сюжеты для ближневосточных и англоязычных СМИ, сообщает РИА Новости.

"В самом населенном пункте Кафер-Зайта осуществляются приготовления привезенной с севера провинции группы жителей для участия в инсценировке "поражения" от якобы "химических боеприпасов" и "бочковых бомб" сирийских правительственных сил, постановочного оказания помощи ряжеными спасателями из "Белых касок" и съемки видеосюжетов для распространения в ближневосточных и англоязычных СМИ", — сказал Конашенков.

Он отметил, что таким образом заинтересованными внерегиональными силами готовятся крупные провокации на территории Сирии с использованием отравляющих веществ.

По мнению представителя Минобороны, это делается для резкой дестабилизации обстановки и срыва устойчивой динамики идущего мирного процесса.