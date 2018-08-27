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Русскому военачальнику и одному из главных лиц Белого движения Петру Николаевичу Врангелю 27 августа этого года исполнилось бы 140 лет.
Эта фигура в современном российском обществе оценивается крайне противоречиво. С одной стороны, его называют одним из главных злодеев, стоявших на пути поистине народного движения в сторону социалистических преобразований. С другой стороны, его называют чуть ли не героем, боровшимся за сохранение страны как таковой.
Вероятно, истина, как всегда, кроется где-то посередине. Так или иначе, в юбилей этого выдающегося деятеля российской истории предлагаем подборку любопытных фактов о Петре Врангеле.
- Петр Врангель получил прозвище "черный барон" за свою повседневную форму одежды — черную казачью черкеску с газырями;
- Петр Николаевич происходил из дома Тольсбург-Эллистфер рода Врангель. Эта старинная дворянская семья, которая ведёт свою родословную с начала XIII века. Девиз рода Врангелей был: "Frangas, non flectes", что с латинского означает "Сломишь, но не согнешь";
- По образованию Петр Врангель был инженером;
- Петр Врангель во время Русско-японской и Первой мировой войн лично принимал участие в конных атаках и проявлял невероятную храбрость и решительность действий;
- Петр Врангель был сторонником федеративного устройства России с предоставлением национальным окраинам страны существенных автономий и политической самостоятельности;
- В 1920 году после взятия большевиками Крыма Петр Врангель находился в эмиграции и на первых порах активно участвовал в Белом движении за рубежом;
- В сентябре 1927 года Врангель переехал с семьей в Брюссель, где работал инженером в одной из брюссельских фирм;
- 25 апреля 1928 года скоропостижно скончался в Брюсселе после внезапного заражения туберкулезом. Распространена версия, что Врангель был отравлен агентом большевиков;
- Изначально Врангеля похоронили в Брюсселе. Однако позже его прах перевезли в Белград, где 6 октября 1929 года его перезахоронили в русской церкви Святой Троицы;
- Основная часть личного архива Врангеля, согласно его личному распоряжению, была передана на хранение в Гуверовский институт Стэнфордского университета в 1929 году. Примечательно, что некоторые документы были уничтожены лично Петром Николаевичем.
Комментарии
Белогвардейская сволочь голову поднимает!
И у нас историю начинают менять-подстраивать под "новую" идеологию? Готовят к майдану?