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Русскому военачальнику и одному из главных лиц Белого движения Петру Николаевичу Врангелю 27 августа этого года исполнилось бы 140 лет.

Эта фигура в современном российском обществе оценивается крайне противоречиво. С одной стороны, его называют одним из главных злодеев, стоявших на пути поистине народного движения в сторону социалистических преобразований. С другой стороны, его называют чуть ли не героем, боровшимся за сохранение страны как таковой.

Вероятно, истина, как всегда, кроется где-то посередине. Так или иначе, в юбилей этого выдающегося деятеля российской истории предлагаем подборку любопытных фактов о Петре Врангеле.