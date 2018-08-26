Информация о том, что народную артистку СССР Софию Ротару госпитализировали в реанимационное отделение больницы Уфы, не соответствует действительности, сообщил ее концертный директор Сергей Лавров, передает ТАСС.

"С Софией Михайловной все в порядке, было просто небольшое повышение давления после частного концерта в Уфе из-за жары. По протоколу дежурила скорая помощь. Попросили медиков измерить давление и помочь его снизить", — рассказал Лавров.

Он также добавил, что Ротару в порядке и вылетела в Москву. "Это неправда, что она была в реанимации, о чем пишут некоторые СМИ", — подчеркнул он.

Сын артистки Руслан Ротару заявил "Пятому каналу", что не будет подробно объясняться по поводу появившихся в ряде СМИ сообщений о госпитализации матери.

Ранее портал ufa1.ru со ссылкой на собственный источник сообщил о госпитализации Ротару. Якобы 71-летняя артистка была госпитализирована в Уфе. По информации портала, в больницу ее увезли вечером в субботу, 25 августа: певица выступала на неком корпоративном празднике, и ей стало плохо. С ней работают самые лучшие специалисты, сообщает портал. Также издание отметило, что информацию о состоянии певицы сотрудникам медучреждения разглашать запретили.