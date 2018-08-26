София Ротару прокомментировала сообщения о своей госпитализации

Артистка София Ротару в своем Instagram прокомментировала сообщения о своей госпитализации.

"Друзья! Действительно, вчера возникли некоторые проблемы со здоровьем... Спасибо всем за поддержку и заботу! Я уже в норме и очень хочется мороженого! 😜❤️", — написала она.

Ранее портал ufa1.ru со ссылкой на собственный источник сообщил о госпитализации Ротару. Якобы 71-летняя артистка была госпитализирована в Уфе. По информации портала, в больницу ее увезли вечером в субботу, 25 августа: певица выступала на неком корпоративном празднике, и ей стало плохо. С ней работают самые лучшие специалисты, сообщает портал. Также издание отметило, что информацию о состоянии певицы сотрудникам медучреждения разглашать запретили.

После концертный директор артистки Сергей Лавров заявил, что информация о том, что ее госпитализировали в реанимационное отделение больницы Уфы, не соответствует действительности.