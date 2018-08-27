В Барнауле намерены вырубить 2 га леса ради новой вертолетной площадки

Министерство здравоохранения Алтайского края намерено пролоббировать строительство новой вертолетной площадки для санавиации в нагорной части Барнаула рядом с медкластером. Об этом порталу Amic.ru стало известно из нескольких источников, близких к руководству минздрава.

При этом ради новой площадки чиновники намерены полностью вырубить участок соснового леса площадью примерно 20 тысяч кв. м. Речь идет о территории сразу за детским туберкулезным санаторием.

Согласно инсайдерской информации, стоимость вложений в новую вертолетную площадку под Ми-8 составит порядка 200 млн рублей. Строительство может занять несколько месяцев. При этом региональный минздрав, предполагая, какое возмущение вызовет рубка в бору, намерен "доверить" выдвижение этой инициативы руководству ведущих учреждений нагорного медкластера.

Между тем появление вертолетной площадки именно в этой части города нецелесообразно. Дело в том, что в Барнауле уже есть один подобный объект — он находится на площадке за новым мостом. Время прибытия автомобиля скорой помощи от этой точки до любого медучреждения, относящегося к кластеру, составляет примерно 15 минут. Сократить время за счет новой точки значительно не удастся – максимально разница составит 5-7 минут. Но в данных обстоятельствах не это самое главное.

Ведь что в первом, что во втором случае пациента вначале приходится из вертолета перекладывать в карету скорой помощи, затем снова перекладывать уже при доставлении в приемный покой. Естественно, что все это не очень хорошо сказывается на больном, особенно если речь идет о тяжелом случае, но иного выхода пока нет. Более того, по словам специалистов, зачастую именно этот фактор оказывается куда более важным, чем пресловутое время доставки больного в медучреждение.

Кстати, вылеты санавиации по Алтайскому краю осуществляет единственный вертолет Ми-8 с медицинским модулем. Когда у региона появится хотя бы еще один аналогичный транспорт, неясно. Отметим, что ни одно из медучреждений, входящих в кластер, не обладает собственной вертолетной площадкой на своей территории.

Более того, при проектировании зданий в свое время даже не рассматривался вариант, когда вертолет мог бы садиться на крышу. Кроме того, все без исключения краевые больницы приспособлены к типу доставки пациентов по принципу "снизу вверх".

К слову, в Алтайском крае, в отличие от Москвы или Казани, нет специальных легких вертолетов медавиации наподобие Robinson, которые не нуждаются в специальной площадке и способны садиться даже в стесненных условиях.

...Добавим, что работы по соседству с детским туберкулезным санаторием еще не начались, деревья стоят пока нетронутые. Но если документу будет дан официальный ход (по данным портала Amic.ru, минздрав уже располагает не только готовой просчитанной и согласованной сметой на строительство, но и успел провести экспертизу проекта), то уже в ближайшие месяцы от 2 га соснового леса здесь ничего не останется. Нужна ли региону новая вертолетная площадка такой ценой и именно в этом месте - большой вопрос.

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