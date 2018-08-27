С 1 сентября в школах Алтайского края вводится второй иностранный язык в качестве обязательного предмета. Об этом сообщили сразу несколько источников портала Amic.ru. Нововведение коснется учащихся с 5-го по 11-й классы. Между тем часть школ, как и почти все родители, к такому повороту событий оказались явно не готовы.

Решение о том, что с учебного года 2018/2019 к традиционному английскому языку добавится второй иностранный, причем не в качестве факультатива, краевое министерство образования разослало в школы в начале 20-х чисел августа. Более того, некоторые ученики, как и их родители, до сих пор не в курсе произошедшего и узнают о "сюрпризе" только в ходе традиционных организационных собраний 29-30 августа.

Между тем еще три года назад говорилось о том, что российские школы должны перейти на изучение второго иностранного. Эту идею лоббировал тогдашний министр образования Дмитрий Ливанов. Однако ввиду неготовности многих образовательных учреждений им разрешили это сделать позднее, а затем вопрос и вовсе был снят с повестки дня.

Кстати, в сентябре прошлого года Ольга Васильева (на тот момент министр образования РФ, ныне — министр просвещения — прим. Amic.ru) заявила, что является противницей второго иностранного языка в непрофильных школах. "Не можем мы сейчас позволить себе во всех школах два языка, не выучим мы их! Нам нужно хорошо знать русский язык, который мы знаем не очень хорошо", — поясняла в ту пору глава Минобрнауки.

Тем не менее к дискуссионному вопросу вернулись в тот момент, когда этого меньше всего ожидали. Многие школы по понятным причинам просто не обладают кадрами для нормального процесса преподавания того же немецкого языка. И сейчас экстренно изыскивают внутренние резервы. Не исключено, что допнагрузку получат "англичане", раcполагающие соответствующим дипломом.

Серьезные вопросы вызывает и целесообразность введения данного предмета в выпускных классах, где дети ранее вообще ни разу не прикасались к языку Шиллера и Гете. Мало того, что он будет отвлекать от остальных предметов и тем самым распылять силы (на новый обязательный предмет отводится два часа в неделю), так еще и не будет выучен толком за год. То есть фактически будет присутствовать в расписании для проформы. Иное дело, если второй язык появится хотя бы в 5-6 классах.

Любопытно и то, каким образом образовательные учреждения будут выполнять норму по СанПиН в части нагрузки на учащихся. Скорее всего, 2 новых часа в неделю на очередной иностранный язык не должны привести к увеличению общей нагрузки на школьников, а значит, "оптимизации" будут подвергнуты иные дисциплины.

Кстати, по информации портала Amic.ru, в ряде сельских школ Алтайского края второй иностранный вводится только с 8-го по 11-й классы. Чем это мотивируется, пока неизвестно. Интересно, что в некоторых барнаульских школах принято решение в дополнение к английскому ввести не немецкий, а французский язык. Впрочем, это скорее исключение из правил.

Amic.ru обратился с официальным запросом к министру образования Алтайского края Александру Жидких. Отметим, что при введении второго языка допускается дифференцированный подход. Это значит, что каждый регион сможет сам решать, в каком классе и в каком объеме дети будут изучать дополнительный предмет.

Второй иностранный в школах, лицеях и гимназиях России был введен в начале 2015-2016 учебного года. Поскольку решение Минобрнауки носило рекомендательный характер, каждое учебное заведение получило возможность принять решение о введении еще одного языка в качестве обязательного на собственное усмотрение, что стало причиной недовольства многих родителей. Некоторые школы, работающие в режиме реализации ФГОС в опережающем режиме, поставили второй язык в обязательную программу, не посоветовавшись с родителями. Но нашлись и те, кто остался недоволен тем, что их дети не получили возможность изучать дополнительный язык бесплатно в рамках основной программы обучения.