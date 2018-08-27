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Hände hoch: второй иностранный язык появится в алтайских школах с сентября

, ИА "Амител"
Этот предмет станет обязательным для всех школьников региона, преподавать его будут дважды в неделю

Фото: ligazakon.ru

С 1 сентября в школах Алтайского края вводится второй иностранный язык в качестве обязательного предмета. Об этом сообщили сразу несколько источников портала Amic.ru. Нововведение коснется учащихся с 5-го по 11-й классы. Между тем часть школ, как и почти все родители, к такому повороту событий оказались явно не готовы.

Решение о том, что с учебного года 2018/2019 к традиционному английскому языку добавится второй иностранный, причем не в качестве факультатива, краевое министерство образования разослало в школы в начале 20-х чисел августа. Более того, некоторые ученики, как и их родители, до сих пор не в курсе произошедшего и узнают о "сюрпризе" только в ходе традиционных организационных собраний 29-30 августа.

Между тем еще три года назад говорилось о том, что российские школы должны перейти на изучение второго иностранного. Эту идею лоббировал тогдашний министр образования Дмитрий Ливанов. Однако ввиду неготовности многих образовательных учреждений им разрешили это сделать позднее, а затем вопрос и вовсе был снят с повестки дня.

Кстати, в сентябре прошлого года Ольга Васильева (на тот момент министр образования РФ, ныне — министр просвещения — прим. Amic.ru) заявила, что является противницей второго иностранного языка в непрофильных школах. "Не можем мы сейчас позволить себе во всех школах два языка, не выучим мы их! Нам нужно хорошо знать русский язык, который мы знаем не очень хорошо", — поясняла в ту пору глава Минобрнауки.

Тем не менее к дискуссионному вопросу вернулись в тот момент, когда этого меньше всего ожидали. Многие школы по понятным причинам просто не обладают кадрами для нормального процесса преподавания того же немецкого языка. И сейчас экстренно изыскивают внутренние резервы. Не исключено, что допнагрузку получат "англичане", раcполагающие соответствующим дипломом.

Серьезные вопросы вызывает и целесообразность введения данного предмета в выпускных классах, где дети ранее вообще ни разу не прикасались к языку Шиллера и Гете. Мало того, что он будет отвлекать от остальных предметов и тем самым распылять силы (на новый обязательный предмет отводится два часа в неделю), так еще и не будет выучен толком за год. То есть фактически будет присутствовать в расписании для проформы. Иное дело, если второй язык появится хотя бы в 5-6 классах.

Любопытно и то, каким образом образовательные учреждения будут выполнять норму по СанПиН в части нагрузки на учащихся. Скорее всего, 2 новых часа в неделю на очередной иностранный язык не должны привести к увеличению общей нагрузки на школьников, а значит, "оптимизации" будут подвергнуты иные дисциплины.

Кстати, по информации портала Amic.ru,  в ряде сельских школ Алтайского края второй иностранный вводится только с 8-го по 11-й классы. Чем это мотивируется, пока неизвестно. Интересно, что в некоторых барнаульских школах принято решение в дополнение к английскому ввести не немецкий, а французский язык. Впрочем, это скорее исключение из правил.

Amic.ru обратился с официальным запросом к министру образования Алтайского края Александру Жидких. Отметим, что при введении второго языка допускается дифференцированный подход. Это значит, что каждый регион сможет сам решать, в каком классе и в каком объеме дети будут изучать дополнительный предмет.

Второй иностранный в школах, лицеях и гимназиях России был введен в начале 2015-2016 учебного года. Поскольку решение Минобрнауки носило рекомендательный характер, каждое учебное заведение получило возможность принять решение о введении еще одного языка в качестве обязательного на собственное усмотрение, что стало причиной недовольства многих родителей. Некоторые школы, работающие в режиме реализации ФГОС в опережающем режиме, поставили второй язык в обязательную программу, не посоветовавшись с родителями. Но нашлись и те, кто остался недоволен тем, что их дети не получили возможность изучать дополнительный язык бесплатно в рамках основной программы обучения.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

27.08.2018 07:44
гость

Чем бы дитя не тешилось...Русский-то не знают....

0  0
27.08.2018 07:56
Morena

Маразм...

0  0
27.08.2018 08:05
Qwerty

Второй язык неплохая идея, лучше конечно выпускные классы не трогать а ввести для 5-7 классов, хотя нюансов тьма, с той же проблемой кадров, но если всё продумать, знание двух языков лучше, чем одного и трудов, которые преподаются увы не особо информативно

0  0
27.08.2018 08:11
Гость

Правильное решение. Почему в Евросоюзе школьники знают 2 иностранных языка, а наши нет? Наши не глупее их.

0  0
27.08.2018 08:27
- гость -

Наши не глупее их.

ну да, а вот будут знать 2 иностранных - будут как евросоюзовцы ))

0  0
27.08.2018 08:34
Гость

То 08:27
будут как евросоюзовцы ))

Хорошо бы, если у них средняя зарплата потом будет как у евросоюзовцев!

0  0
27.08.2018 08:44
майор

Два языка само по себе неплохо
один из языков должен быть французский
но введение языка возможно только после отмены системы тестов ЕГЭ
экзамены должны быть только устно так как делалось в лицеях 18-19 века
тогда можно вводить и языки
в том числе и латынь если кто то пожелает изучать три языка

0  0
27.08.2018 08:45
- гость -

Ольга Васильева (на тот момент министр образования РФ, ныне — министр просвещения — прим. Amic.ru) заявила, что является противницей второго иностранного языка в непрофильных школах.

А уже будучи министром, О.Васильева заявила, что и один язык учащиеся не знают, в т.ч. из-за нехватки преподавателей.
А на два языка найдут?

0  0
27.08.2018 08:52
йцукен

о том и речь, что не найдут. Кто пойдет работать за 7-8 тысяч?

0  0
27.08.2018 09:24
- гость -

Какой второй иностранный?! Вы о чём? В нашем классе за 3 года "начали" у одной подгруппы сменилось 4 (четыре!) "англичанки". Дети еле плетутся по программе.
Блин, зла не хватает, сколько уже можно экспериментировать? Причём для реформирования выбирают самых беззащитных: школы, медицина, пенсионеры. Нет, чтобы в верхах порядок навести, на профпригодность проверить всех чиновников, чинуш, депутатов и министров.
Dixi.

0  0
27.08.2018 09:25
- гость -

Не у всех детей есть склонность к языкам! Ребенку с математическим складом ума не нужен второй язык! Зачем заставлять учить второй язык? Это не правильно! Кому нужен второй язык можно сделать профильный класс. Пусть родители и дети сами выбирают нужен им второй язык или нет!

0  0
27.08.2018 09:30
Qwerty

йцукен, в таком случае можно попробовать онлайн-курсы, дешево-сердито, зато контролировать может и учитель английского, и дети узнают об огромном многообразии онлайн курсов по сотням предметов и вузов

0  0
27.08.2018 09:30
- гость -

Мы планируем захват германии? На немецком очень мало говорят, брать так испанский - помимо европы вся латинсеая америка.

0  0
27.08.2018 09:45
- гость -

Я - за изучение двух языков. Но! Разве можно вот так, нахрапом вводить второй иностранный язык сразу в 5-11 классах??? Это полный абсурд! А в выпускных классах, где страшная перегрузка у детей, это я бы даже назвала вредительством! Начните вводить постепенно с 5-6х классов. К тому же, что мы имеем сейчас по факту - немецкий язык в школах изжили, учителя поувольнялись...Кто будет преподавать второй иностранный???

0  0
27.08.2018 09:49
- гость -

Кто будет преподавать второй иностранный???
я могу... с школьной поры помню:
я.я. зер гуд натюрлих
шпрехе их дойч нихьт

0  0
27.08.2018 09:55
Бабуля

зачем нам немецкий??Китайский актуальнее на сегодняшний день..Как китайцы захватят всю сибирь,так и пригодится знание языка..А немецкий зачем деткам?

0  0
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