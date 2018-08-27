С 1 сентября в школах Алтайского края вводится второй иностранный язык в качестве обязательного предмета. Об этом сообщили сразу несколько источников портала Amic.ru. Нововведение коснется учащихся с 5-го по 11-й классы. Между тем часть школ, как и почти все родители, к такому повороту событий оказались явно не готовы.
Решение о том, что с учебного года 2018/2019 к традиционному английскому языку добавится второй иностранный, причем не в качестве факультатива, краевое министерство образования разослало в школы в начале 20-х чисел августа. Более того, некоторые ученики, как и их родители, до сих пор не в курсе произошедшего и узнают о "сюрпризе" только в ходе традиционных организационных собраний 29-30 августа.
Между тем еще три года назад говорилось о том, что российские школы должны перейти на изучение второго иностранного. Эту идею лоббировал тогдашний министр образования Дмитрий Ливанов. Однако ввиду неготовности многих образовательных учреждений им разрешили это сделать позднее, а затем вопрос и вовсе был снят с повестки дня.
Кстати, в сентябре прошлого года Ольга Васильева (на тот момент министр образования РФ, ныне — министр просвещения — прим. Amic.ru) заявила, что является противницей второго иностранного языка в непрофильных школах. "Не можем мы сейчас позволить себе во всех школах два языка, не выучим мы их! Нам нужно хорошо знать русский язык, который мы знаем не очень хорошо", — поясняла в ту пору глава Минобрнауки.
Тем не менее к дискуссионному вопросу вернулись в тот момент, когда этого меньше всего ожидали. Многие школы по понятным причинам просто не обладают кадрами для нормального процесса преподавания того же немецкого языка. И сейчас экстренно изыскивают внутренние резервы. Не исключено, что допнагрузку получат "англичане", раcполагающие соответствующим дипломом.
Серьезные вопросы вызывает и целесообразность введения данного предмета в выпускных классах, где дети ранее вообще ни разу не прикасались к языку Шиллера и Гете. Мало того, что он будет отвлекать от остальных предметов и тем самым распылять силы (на новый обязательный предмет отводится два часа в неделю), так еще и не будет выучен толком за год. То есть фактически будет присутствовать в расписании для проформы. Иное дело, если второй язык появится хотя бы в 5-6 классах.
Любопытно и то, каким образом образовательные учреждения будут выполнять норму по СанПиН в части нагрузки на учащихся. Скорее всего, 2 новых часа в неделю на очередной иностранный язык не должны привести к увеличению общей нагрузки на школьников, а значит, "оптимизации" будут подвергнуты иные дисциплины.
Кстати, по информации портала Amic.ru, в ряде сельских школ Алтайского края второй иностранный вводится только с 8-го по 11-й классы. Чем это мотивируется, пока неизвестно. Интересно, что в некоторых барнаульских школах принято решение в дополнение к английскому ввести не немецкий, а французский язык. Впрочем, это скорее исключение из правил.
Amic.ru обратился с официальным запросом к министру образования Алтайского края Александру Жидких. Отметим, что при введении второго языка допускается дифференцированный подход. Это значит, что каждый регион сможет сам решать, в каком классе и в каком объеме дети будут изучать дополнительный предмет.
Второй иностранный в школах, лицеях и гимназиях России был введен в начале 2015-2016 учебного года. Поскольку решение Минобрнауки носило рекомендательный характер, каждое учебное заведение получило возможность принять решение о введении еще одного языка в качестве обязательного на собственное усмотрение, что стало причиной недовольства многих родителей. Некоторые школы, работающие в режиме реализации ФГОС в опережающем режиме, поставили второй язык в обязательную программу, не посоветовавшись с родителями. Но нашлись и те, кто остался недоволен тем, что их дети не получили возможность изучать дополнительный язык бесплатно в рамках основной программы обучения.
Комментарии
Чем бы дитя не тешилось...Русский-то не знают....
Маразм...
Второй язык неплохая идея, лучше конечно выпускные классы не трогать а ввести для 5-7 классов, хотя нюансов тьма, с той же проблемой кадров, но если всё продумать, знание двух языков лучше, чем одного и трудов, которые преподаются увы не особо информативно
Правильное решение. Почему в Евросоюзе школьники знают 2 иностранных языка, а наши нет? Наши не глупее их.
Наши не глупее их.
ну да, а вот будут знать 2 иностранных - будут как евросоюзовцы ))
То 08:27
будут как евросоюзовцы ))
Хорошо бы, если у них средняя зарплата потом будет как у евросоюзовцев!
Два языка само по себе неплохо
один из языков должен быть французский
но введение языка возможно только после отмены системы тестов ЕГЭ
экзамены должны быть только устно так как делалось в лицеях 18-19 века
тогда можно вводить и языки
в том числе и латынь если кто то пожелает изучать три языка
Ольга Васильева (на тот момент министр образования РФ, ныне — министр просвещения — прим. Amic.ru) заявила, что является противницей второго иностранного языка в непрофильных школах.
А уже будучи министром, О.Васильева заявила, что и один язык учащиеся не знают, в т.ч. из-за нехватки преподавателей.
А на два языка найдут?
о том и речь, что не найдут. Кто пойдет работать за 7-8 тысяч?
Какой второй иностранный?! Вы о чём? В нашем классе за 3 года "начали" у одной подгруппы сменилось 4 (четыре!) "англичанки". Дети еле плетутся по программе.
Блин, зла не хватает, сколько уже можно экспериментировать? Причём для реформирования выбирают самых беззащитных: школы, медицина, пенсионеры. Нет, чтобы в верхах порядок навести, на профпригодность проверить всех чиновников, чинуш, депутатов и министров.
Dixi.
Не у всех детей есть склонность к языкам! Ребенку с математическим складом ума не нужен второй язык! Зачем заставлять учить второй язык? Это не правильно! Кому нужен второй язык можно сделать профильный класс. Пусть родители и дети сами выбирают нужен им второй язык или нет!
йцукен, в таком случае можно попробовать онлайн-курсы, дешево-сердито, зато контролировать может и учитель английского, и дети узнают об огромном многообразии онлайн курсов по сотням предметов и вузов
Мы планируем захват германии? На немецком очень мало говорят, брать так испанский - помимо европы вся латинсеая америка.
Я - за изучение двух языков. Но! Разве можно вот так, нахрапом вводить второй иностранный язык сразу в 5-11 классах??? Это полный абсурд! А в выпускных классах, где страшная перегрузка у детей, это я бы даже назвала вредительством! Начните вводить постепенно с 5-6х классов. К тому же, что мы имеем сейчас по факту - немецкий язык в школах изжили, учителя поувольнялись...Кто будет преподавать второй иностранный???
Кто будет преподавать второй иностранный???
я могу... с школьной поры помню:
я.я. зер гуд натюрлих
шпрехе их дойч нихьт
зачем нам немецкий??Китайский актуальнее на сегодняшний день..Как китайцы захватят всю сибирь,так и пригодится знание языка..А немецкий зачем деткам?