Президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность в том, что Москва возместит Киеву убытки по газовым контрактам, сообщает "Интерфакс".

"Нас россияне больше не загонят и не поставят на колени своей газовой удавкой и газовым шантажом. Так же, как мы выиграли Стокгольмский арбитраж, россияне заплатят Украине убытки в $4,6 млрд", — заявил Порошенко.

Ранее он заявил, что Киев создает группу в Евросоюзе, которая должна остановить строительство российского газопровода "Северный поток — 2". Также он назвал газопровод троянским конем Кремля для Европы.