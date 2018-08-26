Путин пообещал и далее оказывать содействие Южной Осетии

Президент России Владимир Путин сообщил, что Москва и далее будет оказывать содействие Южной Осетии, сообщает РИА Новости.
Об этом говорится в приветствии Путина, которое зачитал посол России в Южной Осетии Марат Кулахметов.
"Намерены и далее оказывать содействие в решении стоящих перед Южной Осетией задач, в том числе в сфере обеспечения национальной безопасности", — отмечается в приветствии.
Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, выступая на десятом съезде осетинского народа в Цхинвале, назвал вхождение республики в состав России ее национальной идеей. Накануне он вручил Путину и премьер-министру России Дмитрию Медведеву высшую награду республики — орден "Уацамонга".
Комментарии
то есть на пенсии денег не хватает, повышать нада возраст выхода притом что работу после 50 можно даже не пытаться искать - а осетии за наш счёт, с наших налогов, нада помогать, а пенсии эт неважно эт проблемы тех кому за 50, кто всю жизнь налоги платил, если они работу хрен найдут
Ты с подводной лодки никуда не денешься, а в Осетию могутвойти войска Наты
26.08.2018 22:54
Пионер
и чё, пусть входят. чё теперь всем ништячную жизнь за наш счёт обеспечивать на налоги народа