Путин пообещал и далее оказывать содействие Южной Осетии

Президент России Владимир Путин сообщил, что Москва и далее будет оказывать содействие Южной Осетии, сообщает РИА Новости.

Об этом говорится в приветствии Путина, которое зачитал посол России в Южной Осетии Марат Кулахметов.

"Намерены и далее оказывать содействие в решении стоящих перед Южной Осетией задач, в том числе в сфере обеспечения национальной безопасности", — отмечается в приветствии.

Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, выступая на десятом съезде осетинского народа в Цхинвале, назвал вхождение республики в состав России ее национальной идеей. Накануне он вручил Путину и премьер-министру России Дмитрию Медведеву высшую награду республики — орден "Уацамонга".