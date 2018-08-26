Оборот розничной торговли на Алтае за полгода превысил 150 млрд рублей

По итогам шести месяцев 2018 года оборот розничной торговли в Алтайском крае составил 150,4 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах на 1,4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщается на официальном сайте региона.

Рост обеспечили крупные (106,6%) и средние организации (108%), микропредприятия (103%).

По данным Алтайкрайстата, положительная динамика наблюдается как в продовольственном, так и непродовольственном сегментах торговли. Так, в первом полугодии наибольший рост розничных продаж в сегменте non-food отмечен на периферийные устройства (в 1,9 раза), велосипеды (на 36,5%), лампы осветительные (бытовые) (на 24,3%), аудио- и видеотехнику (на 16%), автомобильные детали, узлы и принадлежности (на 13,4%), автомобили легковые (на 11,5%), мебель (на 11,2%), лекарственные средства (на 10,4%).

В целом оборот розничной торговли непродовольственными товарами в сопоставимых ценах увеличился на 1,8%, до 75,1 миллиарда рублей, уточняют в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Оборот розничной торговли продовольственными товарами составил 75,3 миллиарда рублей (101% в сопоставимых ценах). Наибольшее увеличение продаж отмечено на картофель (на 18%), свежие овощи (на 7,2%), чай, кофе, какао (на 8,6%), крупу (на 8,3%), кондитерские изделия (на 6,1%), молочные продукты (на 4,6%).