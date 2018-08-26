Ученые из калифорнийского университета в Сан-Луис-Обиспо рассказали о системе питания, которая поможет избавиться от жира на животе, сообщает РЕН ТВ.

По словам доктора Кари Пилолл, сделать талию уже легче всего с помощью так называемой сердечной диеты.

Суть состоит в том, чтобы употреблять в пищу богатые клетчаткой продукты — отруби, крупы, бобовые, грибы, орехи, овощи и фрукты. При этом стоит отказаться от насыщенных жирами продуктов — бекона, сосисок, жирного жареного мяса, выпечки и фастфуда.

Также ученые советуют обратить внимание на продукты, на которых основана средиземноморская диета, в том числе оливковое масло, рыбу и злаки.

"Избыточный вес в районе талии увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и метаболического синдрома", — рассказала Пилолл.

По ее словам, от так называемого абдоминального ожирения (измеряющегося по размеру талии) страдают 54% американцев. В данный процент попадают женщины с объемом талии не менее 86 см и мужчины с объемом живота от 100 и более сантиметров.