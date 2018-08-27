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Россия и Белоруссия — такие близкие страны, что, по сути, выполняют роль ангелов-хранителей друг для друга. Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко, передает "РИА Новости".

"Россия для нас, как и Беларусь для России, является ангелом-хранителем. Мы выросли от одного корня, мы родные люди. Поэтому отсюда наша ангельская роль… Точно так и Россия является для нас, белорусов, своеобразным ангелом-хранителем", — цитирует его слова агентство.

По словам президента Белоруссии, республика так тесно связана с РФ, что зависимость Минска от Москвы в экономике сильнейшая.

"Это наш главный партнер. Мы больше всего продаем в Российской Федерации", — добавил глава государства.

Также Лукашенко отметил, что открыто, "как родные люди", обсуждает с коллегой из РФ Владимиром Путиным проблемные вопросы развития отношений между странами.

По словам белорусского лидера, он может откровенно обсуждать с главой РФ даже личные вопросы, которые "пресс-секретари боятся упоминать".

Напомним, что ранее Лукашенко договорился с Путиным о новой встрече в России с участием членов правительств двух стран.