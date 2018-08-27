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Заторы в четыре балла образовались на дорогах столицы Алтайского края в понедельник, 27 августа. Об этом гласят данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Наиболее загруженными оказались Павловский тракт, где пробки наблюдаются на перекрестках с улицами Просторная и Попова, а также после кольцевого пересечения, и улица Советской Армии. Скорость движения здесь равна 5-10 километрам в час.

Также заторы наблюдаются на пересечении проспекта Ленина с улицей Северо-Западной и в районе площади Октября, на перекрестке проспект Строителей — Красноармейский, а также на отрезке улицы Власихинской.

Добавим, что в городе в двух местах перекрыто движение: на отрезках улиц Малахова и Антона Петрова.