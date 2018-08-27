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Экзоскелет для стрельбы из пулемета одной рукой испытали в РФ

, ИА "Амител"
При этом стрелявший довольно точно поражал мишени

Фото: ulpressa.ru

Испытания активного экзоскелета с электромоторами и аккумулятором проведены в РФ: испытателю удалось точно поразить мишени, удерживая ручной пулемет одной рукой. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на главного конструктора по системе жизнеобеспечения боевой экипировки военнослужащих ЦНИИточмаш Олега Фаустова.

"У нас уже прошли испытания прототипа активного экзоскелета. Он действительно увеличивает физические возможности военнослужащего. Например, испытатель смог стрелять из пулемета с использованием только одной руки", — рассказал он, добавив, что испытатель довольно точно попадал в мишени.

Фаустов рассказал, что вскоре активный экзоскелет поможет солдату переносить больше снаряжения и вооружения, быстрее передвигаться и эффективнее выполнять боевые задачи. Он добавил, что на данный момент одной из главных проблем создания экзоскелетов с электродвигателями является отсутствие аккумулятора с нужными характеристиками, но работы по его совершенствованию ведутся.

Агентство добавляет, что председатель военно-научного комитета Сухопутных войск Александр Романюта рассказал, что активный экзоскелет появится в экипировке солдата третьего поколения "Ратник-3" к 2025 году.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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