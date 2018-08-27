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Трамп запретил Белому дому "восхвалять" скончавшегося сенатора Маккейна

, ИА "Амител"
Ранее в Белом доме собирались опубликовать заявление, в котором республиканец назывался бы героем

Фото: peopletalk.ru

Американский лидер Дональд Трамп отклонил предложение сотрудников Белого дома опубликовать официальное заявление, в котором бы высоко оценивались "жизнь и героизм" скончавшегося сенатора-республиканца Джона Маккейна. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на газету The Washington Post и ее источники в Белом доме.

Пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс и глава аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли выступали, в частности, за публикацию официального заявления, в котором Маккейн назывался бы героем США. Первоначальный текст документа был подготовлен еще до смерти Маккейна. После его кончины Сандерс и другие сотрудники Белого дома отредактировали материал и предложили окончательную версию заявления главе государства.

Однако Трамп отклонил эту инициативу и подчеркнул, что ограничится лишь сообщением в Twitter, в котором он принес соболезнования семье республиканца. При этом глава Белого дома не стал давать оценок деятельности законодателя. Сандерс отказалась комментировать информацию газеты.

Как правило, предшественники действующего американского лидера распространяли через пресс-службу Белого дома официальные заявления в связи с кончиной выдающихся граждан.

Издание The Washington Post отмечает, что Трамп в последнее время крайне негативно относился к Маккейну, поскольку последний подрывал повестку вашингтонской администрации в Конгрессе. Также президент США считал, что сенатор из-за болезни должен был покинуть пост председателя комитета по делам Вооруженных сил Сената Конгресса США. По данным газеты, в беседе с друзьями Трамп называл Маккейна предателем.

Джон Маккейн умер 25 августа на 82-м году жизни. Днем ранее его семья распространила заявление, в котором сообщалось, что сенатор принял решение прекратить лечение опухоли мозга в связи с необратимым прогрессированием заболевания.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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