Фото: vk.com/barneos22
Столкновение легкового автомобиля со столбом произошло в Барнауле в ночь на 27 августа — как отмечают очевидцы, авария случилась после погони.
Как сообщили в паблике Barnaul 22, ДТП случилось около 00:50 в районе здания №124а на улице Юрина.
Также сообщается, что в салоне машины были двое мужчин. "Водитель сразу вылетел в окно, был в жутко нетрезвом состоянии. Пассажира доставали МЧС. Оба живы", — говорится в сообщении.
Комментарии
жаль что водитель не улетел в столб башкой.
В данной ситуации, жалко только машину! Досталась же дураку!
В назидание другим в будущем озвучили бы присужденное наказание.
За пьянку, за погоню, за создание рисков.
нужно было не доставать а пристрелить
и списать на столб