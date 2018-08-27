Фото: vk.com/barneos22

Столкновение легкового автомобиля со столбом произошло в Барнауле в ночь на 27 августа — как отмечают очевидцы, авария случилась после погони.

Как сообщили в паблике Barnaul 22, ДТП случилось около 00:50 в районе здания №124а на улице Юрина.

Также сообщается, что в салоне машины были двое мужчин. "Водитель сразу вылетел в окно, был в жутко нетрезвом состоянии. Пассажира доставали МЧС. Оба живы", — говорится в сообщении.