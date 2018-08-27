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В МВД РФ предложили ускорить получение российского гражданства. Об этом пишет "Российская газета".

Уточняется, что поправки предложено внести в ФЗ "О гражданстве Российской Федерации".

В случае принятия изменений, иностранцы и лица без гражданства, которые родились на территории РСФСР и имевшие гражданство бывшего СССР, получившие разрешение на временное проживание в РФ или вид на жительство, смогут обратиться с заявлением о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке.

Издание напоминает, что ранее ведомство предложило упростить выдачу гражданства иностранным специалистам.