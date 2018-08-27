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Шкафы с книгами для чтения на открытом воздухе установят в барнаульском парке "Центральный", сообщает пресс-центр городской администрации.

Это будет сделано в рамках акции "Сейф знаний", которая проводится к началу учебного года.

На зеленой полянке парка установят шкафы, где разместятся книги различных жанров для взрослых и детей.

"Для того чтобы читать было еще приятнее, барнаульцев приглашают принять участие в росписи книжных шкафов. Каждый может придумать свой образ, прислать его на электронную почту park-ko@mail.ru или принести лично в администрацию парка. Организаторы приготовят краски и кисти, а желающие распишут сейфы для книг", — добавляют организаторы акции.

Мероприятие стартует 1 сентября в 14:00. Также на поляне парка будут установлены телефонные будки для подзарядки мобильных телефонов.