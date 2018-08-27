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Шкафы с книгами для чтения на открытом воздухе установят в барнаульском парке "Центральный", сообщает пресс-центр городской администрации.
Это будет сделано в рамках акции "Сейф знаний", которая проводится к началу учебного года.
На зеленой полянке парка установят шкафы, где разместятся книги различных жанров для взрослых и детей.
"Для того чтобы читать было еще приятнее, барнаульцев приглашают принять участие в росписи книжных шкафов. Каждый может придумать свой образ, прислать его на электронную почту park-ko@mail.ru или принести лично в администрацию парка. Организаторы приготовят краски и кисти, а желающие распишут сейфы для книг", — добавляют организаторы акции.
Мероприятие стартует 1 сентября в 14:00. Также на поляне парка будут установлены телефонные будки для подзарядки мобильных телефонов.
Комментарии
И зимой будем читать? На свежем -то воздухе, здорово! Библиотеки закроем и в парк!!! Вот спасибо, благодетели. То Паршков рекомендует пенсионеркам электронные книги купить, то его служба в сентябре откроет читальный зал в парке.
ну уж и ноу-хау! особенно актуально с началом осени и сезона дождей, ну и замой особенно хорошо!
а что за книги то, из числа макулатуры не иначе, хорошие сразу попрут)))
а что за книги то, из числа макулатуры не иначе, хорошие сразу попрут)))
вообще идея в том что это своеобразный книговорот. прочитал книгу - отдал в шкафчик такой, взял там каку-нибудь для души. по факту все шкафы которые я видела либо пустые (разобрали хорошее), либо там реальная макулатура, которую рука на помойку выкинуть не поднялась....
брать то там берут, а вот че-то хорошее туда же.... нееее
ну и да, к сентябрю не осень актуально на воздухе такое
в ТЦ вот зашло бы кстати, там много подростков обитают
идея фикс
Вообще, любое начинание комитета по культуре - придумано лет десять назад. И библиотеки раньше летом книги в парки выносили, и в любой библиотеке можно в рамках букроссинга книги поменять. Ну а то что парк проснулся к сентябрю с подобной инициативой - это анекдот!!!