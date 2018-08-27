Фото: vk.com/barneos22

Автомобиль вылетел с дороги и перевернулся на трассе Алейск — Барнаул в понедельник, 27 августа.

О происшествии сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "ДТП на трассе Алейск — Барнаул, в районе Калманки. Один из участников аварии — "перевертыш", — отмечает автор заметки.

В краевой Госавтоинспекции порталу Amic.ru сообщили, что авария случилась около 07:00 на 69-м километре трассы А-322. По предварительным данным, мужчина 1991 года рождения, управляя автомобилем Honda, не справился с управлением, допустил выезд с проезжей части с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП он получил травмы и был госпитализирован. По факту произошедшего проводится проверка.