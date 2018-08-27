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Россиянам будут присваивать персональный кредитный рейтинг, рассчитанный по балльной шкале, уже с 2019 года. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на "РГ" и "Газету.ру".

По словам исполняющего обязанности гендиректора Объединенного кредитного бюро Николая Мясникова, балл будет рассчитываться на основании ряда показателей кредитной истории. В том числе будут учтены данные о просрочках платежей, об уровне долговой нагрузки, количество запросов на проверку кредитной истории и ее возраст.

"Выше балл — ниже риск. По сути, это то же самое, что скоринг, который активно используют кредиторы при принятии решения о выдаче заемщику кредита", — приводит издание слова Мясникова.

Он добавил, что законодательство с 2014 года позволяет оформлять подобную историю без согласия гражданина. При этом такими данными часто интересуются страховщики.

"Данные бюро им очень интересны, так как существует прямая корреляция между платежной и водительской дисциплиной. Это подтверждается и западным опытом, и нашими исследованиями", — подчеркнул Мясников.

Он отметил, что кредитная история также может заинтересовать компании, нанимающие сотрудника на материально ответственную или руководящую позицию.