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Россиянам будут присваивать персональный кредитный рейтинг, рассчитанный по балльной шкале, уже с 2019 года. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на "РГ" и "Газету.ру".
По словам исполняющего обязанности гендиректора Объединенного кредитного бюро Николая Мясникова, балл будет рассчитываться на основании ряда показателей кредитной истории. В том числе будут учтены данные о просрочках платежей, об уровне долговой нагрузки, количество запросов на проверку кредитной истории и ее возраст.
"Выше балл — ниже риск. По сути, это то же самое, что скоринг, который активно используют кредиторы при принятии решения о выдаче заемщику кредита", — приводит издание слова Мясникова.
Он добавил, что законодательство с 2014 года позволяет оформлять подобную историю без согласия гражданина. При этом такими данными часто интересуются страховщики.
"Данные бюро им очень интересны, так как существует прямая корреляция между платежной и водительской дисциплиной. Это подтверждается и западным опытом, и нашими исследованиями", — подчеркнул Мясников.
Он отметил, что кредитная история также может заинтересовать компании, нанимающие сотрудника на материально ответственную или руководящую позицию.
Комментарии
Осталось только банки с рынка зачистить выдающие якобы под 11% годовых 200% займы, и это по спец предложению. Сбер со своим СЕТЕЛЕМОМ просто радуют , ОТП отжигает. На страховку включенную в сумму кредита начислять %% весь срок + сама страховка, когда вы уже нажретесь людской крови - на завод вам надо к станку, БЕЗДЕЛЬНИКИ!
Когда, когда - никогда!