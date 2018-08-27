Доработанная Минэкономики "Стратегия пространственного развития" предлагает разделить Россию на 14 макрорегионов — по аналогии с уже устоявшимся выделением Дальнего Востока и Северного Кавказа. Как пишет газета "Коммерсант", три новых макрорегиона предлагается выделить в Сибирском федеральном округе. В сентябре Стратегия будет внесена в правительство. В ноябре она должна быть уже утверждена.

В числе макрорегионов — Западно-Сибирский, Южно-Сибирский, Енисейский и Байкальский — в составе Сибирского федерального округа. Делить предлагается на основе соседского положения и потенциала кооперации субъектов. Скорее всего, например, в Западно-Сибирский войдут Алтайский край, Новосибирская область, Республика Алтай, Томская и Омская области.

Предполагается, что такое деление позволит обеспечить лучшие условия для межрегионального взаимодействия. Разработчики Стратегии рассчитывают, что ее реализация позволит увеличить экспорт товаров всеми видами транспорта, кроме трубопроводного, на 30% к 2025 году.

"Около 85% прироста должно обеспечиваться перевозкой несырьевых товаров, прежде всего продовольствия, химической продукции, древесины и машиностроительной продукции. В итоге доля несырьевых товаров в общем объеме экспортных перевозок должна вырасти с 39% до 50% к 2025 году", — отмечает издание.

По информации "Коммерсанта", против разделения Сибири на три округа выступил полпред президента Сергей Меняйло. Он направил свои предложения по изменению Стратегии вице-премьеру Виталию Мутко. По его мнению, в случае формирования в СФО сразу трех макрорегионов произойдет ослабление интеграции межрегиональных процессов, усилятся проблемы развития сибирских регионов. Правильным решением Сергей Меняйло считает создание единого сибирского макрорегиона, который объединит 12 субъектов РФ.

"Если в 1998 году ВРП округа в расчете на душу населения был меньше среднероссийского на 4,9%, то в 2016 году — уже на 22%. Доходы населения в Сибири почти на четверть ниже, чем у среднестатистического россиянина (при более высоких затратах на оплату ЖКУ и продукты)", – сообщил в письме господин Меняйло. В проекте, продолжает полпред, "сохраняется перекос в системе приоритетов в сторону развития крупных городских агломераций, а предлагаемые для Сибирского федерального округа "центры экономического роста" закрепляют угрозу превращения Сибири в сырьевой придаток".

Полпред президента в СФО предлагает поднять в Стратегии "уже давно перезревший" вопрос о "рациональном территориальном использовании ренты" — в Москве и Санкт-Петербурге, по его мнению, происходит сверхконцентрация капитала "в ущерб провозглашаемой политике равномерного развития регионов".

Отметим, что Сибирский федеральный округ был образован Владимиром Путиным в 2000 году. В него входят 12 регионов. Территория округа составляет 30,04 % от территории РФ. Это второй по размеру округ в стране после Дальневосточного.