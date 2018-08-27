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Управляющие компании Барнаула 5 сентября проведут день открытых дверей, информирует пресс-центр городской администрации.

Мероприятие состоится с 16:00 до 19:00. В это время, как указывают в мэрии, горожане смогут обратиться в свою управляющую организацию за решением жилищно-коммунальных проблем и получить ответы на интересующие вопросы.

Отметим, что 5 сентября день открытых дверей проводят и управляющие компании других населенных пунктов Алтайского края.

Посмотреть, какие организации присоединились к этой акции, можно на сайте региональной Госинспекции.

Тем жителям, которые не увидят свою УК в данном списке, рекомендуют стимулировать ее к участию в акции.