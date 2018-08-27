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Один из руководителей HBO Кейси Блойс ранее сообщал, что восьмой, заключительный сезон популярного сериала "Игра престолов" выйдет в эфир в первой половине 2019 года. Однако, судя по словам руководителя по визуальным эффектам Джо Бауэра, премьера состоится не раньше конца мая или начала июня, передает "Мир фантастики", ссылаясь на Huffington Post.

По словам Бауэра, работа над эффектами последнего сезона телеэпопеи началась совсем недавно, и продолжится она вплоть до мая следующего года. При этом создатели собираются претендовать на получение "Эмми" в 2020 году, для чего нужно, чтобы большая часть эпизодов шоу вышла не раньше начала следующего июня.

Кроме этого, руководитель по визуальным эффектам отметил, что съемки пилота приквела "Игры престолов", действие которого развернётся за тысячи лет до событий шоу, стартуют в феврале. Издание напоминает, что сценарий проекта пишет Джейн Голдман, которая работала над фильмами "Звёздная пыль", "Пипец", "Люди Икс: Первый класс" и обеими частями Kingsman.