Фото: vk.com/la_altay

Поиски 78-летнего жителя Повалихи Геннадия Макарова ведут волонтеры в Алтайском крае, сообщается в паблике "Лиза Алерт".

Местонахождение пенсионера неизвестно с 25 августа. Отмечается, что он уехал на велосипеде в лес и пропал.

Особые приметы: носит усы.

Приметы: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые короткие, глаза серые.

Одежда: светло-серая ветровка, черные штаны, черные кроссовки с салатовыми шнурками, черная кепка.

С собой имел красную сумку и желтый пакет.