Фото: театр драмы имени Шукшина

После непродолжительной болезни в Барнауле в ночь на 27 августа скончался актер Алтайского краевого театра драмы имени Василия Шукшина Анатолий Кирков.

Анатолий Кирков родился в 1948 году в городе Слюдянка Иркутской области. Окончил Иркутское театральное училище в 1971 году. Несколько лет работал в Иркутском академическом театре драмы. На Алтай приехал по приглашению главного режиссера краевого театра драмы в 1978 году.

"Анатолий Александрович — оптимист, добряк, неунывающий человек, способный помочь любому. Его актерские работы не раз завоевывали зрительские сердца. Он был примером честного служения театральному искусству. 45 лет своей жизни актер отдал нашему театру! Товарищ и друг, надежный партнер по сцене. Он был примером и как глава большой семьи — муж, отец, дедушка. Анатолий Александрович, дорогой! Нам будет не хватать Вас. Мы будем Вас долго помнить!" - сообщили в театре.

За долгие годы Кирков сыграл более 80 ролей, создав яркую галерею сценических образов и завоевав признание зрителей и театральной общественности. В ряду лучших работ артиста были признаны такие роли, как Прохор в драме "Гнездо глухаря" В. Розова, Черт в комедии "Святой и грешный" М. Варфоломеева, Солдат в драме "Рядовые" А. Дударева, Изящный черт в спектакле "До третьих петухов" по произведению В.М. Шукшина и многие другие.

Высокую профессиональную оценку театральной критики получила творческая работа А.А. Киркова в спектакле "Сон в летнюю ночь", где он сыграл роль Пэка, одного из самых выразительных шекспировских персонажей.