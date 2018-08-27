Кондитерская, успешно зашедшая в Барнаул, намерена продавать франшизу

Крупнейшая новосибирская сеть кондитерских Kuzina (является составной частью холдинга New York Pizza) ресторатора Эрика Шогрена объявила о запуске программы франчайзинга. До этого компания развивалась исключительно за счет собственных средств.

Приобрести право работать под маркой Kuzina можно будет уже осенью этого года, сообщила руководитель сети Евгения Головкова:

"Франчайзинг — это наиболее быстрый путь для экспансии, поэтому после тщательного анализа рынка и конкурентов мы приняли решение выйти на рынок франшиз. Уже сейчас мы каждый день получаем более 10 запросов от желающих стать нашими франчайзи со всех уголков страны и из-за границы".

Сейчас в сети работает 38 кофеен-кондитерских, 29 точек расположены в Новосибирске, семь — в Москве и по одной в Барнауле и американском Миннеаполисе. За счёт франчайзинга владельцы "Кузины" надеются уже к концу 2019 год довести число заведений сети до 100. Напомним, в Барнауле "Кузина" открылась на месте "Синнабона" (угол проспекта Ленина и улицы Молодежной) в конце 2013 года.

По условиям франчайзингового пакета разовый паушальный взнос (плата за право начать работать под чужим брендом) составит 600 тысяч рублей на первую кондитерскую и 500 тысяч рублей на вторую и последующие. Кроме того, франчайзи должен будет платить роялти в размере 6% от оборота. Открытие одной кондитерской потребует инвестиций в размере порядка 5 млн рублей.

Евгения Головкова говорит, что её компания будет делать упор на стратегических партнеров, то есть компании, которые располагают ресурсами и опытом для достаточно интенсивного роста. Это значит, что для начинающих предпринимателей, не имеющих возможности привлечь требуемую сумму, франшиза Kuzina будет недоступна, пишет портал "НГС.Новосибирск".

Приоритетным направлением развития компании Головкова называет Москву и Московскую область. Интерес к концепции проявили потенциальные франчайзи в Сочи, Ростове-на-Дону и Краснодаре. Запросы также поступают и с Урала (из Екатеринбурга и Челябинска). Единственным городом, где, по всей видимости, компания не планирует продавать франшизу, станет Новосибирск.

Бренд "Кузина" появился на ресторанном рынке Новосибирска в 2003 году, однако сначала под этим названием здесь работали рестораны самообслуживания. В конце "нулевых" компания закрыла все точки этого формата и начала развивать под этим брендом сеть кофеен-кондитерских.