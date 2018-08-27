Фото: technosider.com
В РФ устаревшие смартфоны китайской компании Huawei можно будет обменять на новые. При этом принимают устройства и других компаний, пишет РИА "ФАН".
Для этого необходимо посетить официальный розничный магазин Huawei в столице России или воспользоваться специальной формой в интернет-магазине компании.
В случае, если старое устройство оценят в 20 тысяч рублей, клиент получит смартфон на такую же сумму без доплат. На официальном сайте компании можно будет узнать ориентировочную стоимость телефона.
Обмену подлежат также сломанные гаджеты.
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