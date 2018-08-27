Фото: vk.com/barneos22

Летучие мыши залетают в окна квартир многоэтажки, расположенной на улице Сергея Ускова в Барнауле, сообщает "Катунь 24", ссылаясь на свидетельства очевидцев в социальных сетях.

"Ночные гости" уже неоднократно были замечены в квартирах дома №16. Вероятно, где-то рядом летучие мыши строили свое гнездо.

Впрочем, отмечается, что для людей эти животные не представляют опасности.