Фото: govermentpolit.ru
Акцизы на бензин решило повысить с 1 января 2019 года федеральное правительство, сообщает РБК со ссылкой на слова вице-премьера Дмитрия Козака.
Как отметил представитель кабмина, речь идет об увеличении акцизов на дизельное топливо и бензин на 2,7 тысячи рублей и 3,7 тысячи рублей за тонну соответственно.
"Акцизы будут восстановлены в тех объемах, которые планировались с 1 июля 2018 года", — отметил Козак.
То есть в итоге размер акцизов составит 8 258 рублей и 11 892 рубля за тонну соответственно. Напомним, что после весеннего резкого скачка цен на топливо в России было принято решение с 1 июня снизить акцизы на бензин и дизтопливо и не повышать ставки с 1 июля, как это предполагалось ранее.
В итоге властям удалось добиться стабилизации цен на рынке.
В контексте грядущего роста акцизов на топливо Дмитрий Козак заверил, что скачка цен на бензин не будет.
"Во всяком случае, будем применять весь тот набор инструментов, который есть у правительства, чтобы этого не произошло", — резюмировал вице-премьер.
Комментарии
Все начинается сначала
Повышение пенсионного возраста, НДС и акцизов на бензин достойный ответ на американский санкции, экономический рывок при подъёме с колен
Да и не новость совсем. Всё как обычно - акцизы повысят, но "скачка цен на горючее не произойдет" Так же всегда!!!!
Во молодец !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
,,,,, не только не произойдет - но и скорее всего снизится,,,,,,,,,,
Раз обещают, значит точно повысится
Когда подавятся то своим баблом и захлебнутся нефтепродуктами то?
Совести у этих людей нет. Если нет закона регулирующих цен на топливо, то с какого ляда оно не подорожает???
клоуны