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Акцизы на бензин решило повысить с 1 января 2019 года федеральное правительство, сообщает РБК со ссылкой на слова вице-премьера Дмитрия Козака.

Как отметил представитель кабмина, речь идет об увеличении акцизов на дизельное топливо и бензин на 2,7 тысячи рублей и 3,7 тысячи рублей за тонну соответственно.

"Акцизы будут восстановлены в тех объемах, которые планировались с 1 июля 2018 года", — отметил Козак.

То есть в итоге размер акцизов составит 8 258 рублей и 11 892 рубля за тонну соответственно. Напомним, что после весеннего резкого скачка цен на топливо в России было принято решение с 1 июня снизить акцизы на бензин и дизтопливо и не повышать ставки с 1 июля, как это предполагалось ранее.

В итоге властям удалось добиться стабилизации цен на рынке.

В контексте грядущего роста акцизов на топливо Дмитрий Козак заверил, что скачка цен на бензин не будет.

"Во всяком случае, будем применять весь тот набор инструментов, который есть у правительства, чтобы этого не произошло", — резюмировал вице-премьер.