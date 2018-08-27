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Специалисты из Европейского общества кардиологии выявили оптимальное для здоровья время сна. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на официальный портал сообщества.

По словам автора исследования, доктора Эпайминондаса Фонтаса, сейчас медицине мало что известно о влиянии сна на сердечно-сосудистую систему.

В ходе исследования специалисты изучили взаимосвязь между продолжительностью сна и развитием сердечно-сосудистых заболеваний. Были проанализированы данные 11 обследований свыше одного миллиона взрослых людей, у которых ранее не было проблем с сердцем. Обследованных пациентов разделили на три группы, в одной из которых люди спали свыше восьми часов в сутки, в другой — меньше шести часов, а в третьей — от шести до восьми часов.

В результате ученые обнаружили, что сон продолжительностью менее шести часов в сутки увеличивает риск развития ишемической болезни сердца и инсульта на 11%, при этом сон длительностью свыше восьми часов — уже на 33%. Также выяснилось, что недосыпание и пересыпание в разной степени увеличивают риск заболевания и смерти от болезней сердца и инсульта в течение среднего периода наблюдения, составившего около девяти с половиной лет.

По словам Фонтаса, короткие промежутки сна вряд ли нанесут серьезный вред здоровью, но по итогам эксперимента накопилось достаточно свидетельств того, что нужно избегать пересыпания.

Правильный сон является важной частью здорового образа жизни, подчеркнул специалист.