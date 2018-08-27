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В Алтайском крае активизировались клещи рода Дермацентор, которые являются переносчиками возбудителей сибирского клещевого тифа и клещевого вирусного энцефалита. Лишь за минувшую неделю от присасывания клещей пострадали 149 человек, пишет "Алтайская правда", ссылаясь на региональное управление Роспотребнадзора.

Специалистами в 2,58% случаев выявлено наличие вируса клещевого энцефалита. Всего на данный момент с подозрением на заболевание сибирским клещевым тифом зарегистрированы 263 человека, из которых 54 ребенка.

В целом, с начала сезона активности клещей, который в 2018 году стартовал 4 апреля, в поликлиники Алтайского края с жалобами на присасывание обратились 8820 человек, из них 2836 детей в возрасте до 14 лет.

Неблагополучными территориями с высоким риском заражения сибирским клещевым тифом являются Волчихинский, Завьяловский, Каменский, Краснощековский, Локтевский, Романовский, Рубцовский, Тюменцевский и Целинный районы, а также территории Барнаула, Бийска, Рубцовска.