Фото: Алтайское краевое УФАС России

Опрос о сходстве или различии названий продукции бийских производителей пельменей проводит Алтайское краевое управление Федеральной антимонопольной службы.

Речь идет о продукции двух бийских производителей замороженных полуфабрикатов – ИП Степанова и ООО "Мороз".

"Необходимость изучения общественного мнения возникла в связи с рассмотрением заявления ИП Степанова. Предприниматель настаивает, что, выпуская продукцию с наименованием "Пельмени "БИЙСКИЕ традиции", его конкурент ООО "Мороз" использует схожее до степени смешения название с продукцией заявителя — "Пельмени "Бийские". По мнению ИП, такие недобросовестные действия общества вводят потребителя в заблуждение относительно производителя замороженных полуфабрикатов. Антимонопольным органом в ходе проверки установлено, что в оформлении упаковок обоих производителей пельменей используются зарегистрированные товарные знаки. Однако словесный элемент "Бийские" не охраняется свидетельством на товарный знак", — отмечают в УФАС.

В этой связи вопрос о сходстве или различии названий продукции поставлен в том числе и на разрешение респондентов.

Свое мнение жители могут высказать на сайте управления (http://altk.fas.gov.ru/poll/13669) и на официальном аккаунте УФАС по Алтайскому краю в социальной сети "ВКонтакте" (https://vk.com/club147941717) до 10 сентября 2018 года.