Дорога к алтайскому казино обойдется краевому бюджету в 157 млн рублей

Управление автодорог Алтайского края ("Алтайавтодор") подписало с госпредприятием "Юго-Восточное ДСУ" контракт на ремонт подъездной дороги к игорной зоне "Сибирская монета" за 157,67 млн рублей. Об этом со ссылкой на сайт госзакупок пишет "Коммерсант".

Контракт заключен с единственным участником аукциона по начальной цене. Согласно документации, работы на автодороге протяженностью 7,9 км необходимо выполнить к 1 октября 2019 года. Они будут оплачены из краевого бюджета.

По данным "СПАРК-Интерфакс", единственный владелец "Алтайавтодора" и "Юго-Восточного ДСУ" — минстройтранс Алтайского края. В 2017 году выручка ДСУ составила 1,2 млрд рублей при чистой прибыли 252 тысячи рублей.

"Сибирская монета" в Алтайском крае — одна из шести официальных игровых площадок в России. Зона площадью 2,3 тысячи га находится в 280 км от Барнаула. Она граничит с особой экономической зоной туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь".

Предполагается, что инвестиции в развитие игорной зоны к 2020 году составят 30 млрд руб. Проект подразумевает создание казино, спортивных объектов, ресторанов, отелей, кинотеатра. Игорно-развлекательный комплекс Altai Palace запущен в конце 2014 года.